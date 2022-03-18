Россияне назвали самые устойчивые отрасли для работы

Треть россиян ищет сейчас для себя новое место работы, выяснили специалисты исследовательского центра «Зарплаты.ру». Большинство соискателей решили уволиться из-за низкой зарплаты. При этом самыми устойчивыми отраслями для работы респонденты посчитали IT и медицину.

Опрос среди россиян проводился в период с 8 по 15 марта. Всего на вопросы ответили 2,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 55 лет, уточнила газета «Известия». Согласно результатам исследования, в поисках новой работы находится треть жителей страны. Из из числа 86% работают, но нынешнее место их не устраивает.

Большинство респондентов начали искать для себя новое место из-за низкой зарплаты. Об этой проблеме рассказали 40% опрошенных. Еще 16% планируют уйти на другую работу, так как работодатель сообщил им о снижении оплаты труда. Еще 8% россиян узнали о сокращениях, а 3% — о закрытии компании. Сменить специальность задумали 6% участников опроса.

Из банковской сферы хотели бы уволиться 15% специалистов, из промышленности — 12%, сферы услуг — 11%, продаж — 10%. Наиболее актуальной россияне назвали отрасль IT — 24%. Также в список попали медицина, промышленность и финансы, набравшие по 9%.