Россияне назвали самые странные корпоративные правила

Россияне назвали правила в офисе, которые кажутся им странными или бессмысленными, в опросе сервиса «Зарплата.ру». Об этом написал RT.

Оказалось, что 28% опрошенных считают странным контроль рабочего времени — необходимость отпрашиваться на перерывы, перекуры, походы в туалет, на обед. Еще 18% считают странным обязательное участие в корпоративных спортивных активностях, а 13% — традицию общего похода на обед на работе. Дресс-код кажется странным 11%. А исполнение корпоративного гимна или любой другой композиции, которая принята в компании, считают необычным всего лишь 6% участников опроса.