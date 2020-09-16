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    16 сентября 2020, 08:37

    Россияне назвали самые неприятные привычки коллег

    Дарья Бунякова

    Специалисты сервиса по поиску работы провели опрос среди россиян и выяснили, что их больше всего раздражает в коллегах. Оказалось, что самая неприятная привычка — громко разговаривать по телефону. Об этом заявили 36% опрошенных.
    Россияне назвали самые неприятные привычки коллег

    На втором месте среди самых раздражающих привычек коллег оказался мусор на рабочем месте. На неряшливость пожаловались 35% россиян, пишет RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

    Еще 34% респондентов рассказали, что их выводит из себя, когда коллеги начинают выполнять работу в последний момент. Очень частые перекуры коллег не устраивают 30% опрошенных.

    Кроме того, 21% участников опроса причислили к раздражающим привычкам постоянные отгулы. Распитие алкоголя коллегами на корпоративах не нравится 13% россиян. Всего в опросе участвовали более 4,6 тысячи жителей разных регионов страны.

    Ранее специалисты сервиса проводили исследование о качествах коллег, которые ценят больше всего. Россияне перечислили профессионализм, ответственность и уважение к другим людям и их труду.

    Новости SMI.FM