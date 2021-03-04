Россияне назвали самые дружественные страны
Россияне назвали Китай, Белоруссию и Казахстан самыми дружественными странами. Об этом рассказал гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, сообщила газета «Известия».
А к наиболее недружественным они причислили США, Великобританию и Украину.
Среди иностранных лидеров у россиян вызывают симпатию Си Цзиньпин и Александр Лукашенко.
«Байдена еще „не распробовали“, не очень понимают, кто это такой, относятся к нему пока скептически, как и ко всем другим американским лидерам. К Ангеле Меркель симпатий стало существенно меньше, чем прежде, к Эммануэлю Макрону тоже», — отметил Федоров.
По его словам, то же самое можно сказать про премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Список получился не внушительным, поскольку соотечественники сегодня больше интересуются внутренней политикой, отметил «ПолитЭксперт».