Россияне назвали самые дружественные страны

Россияне назвали Китай, Белоруссию и Казахстан самыми дружественными странами. Об этом рассказал гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, сообщила газета «Известия».

А к наиболее недружественным они причислили США, Великобританию и Украину.

Среди иностранных лидеров у россиян вызывают симпатию Си Цзиньпин и Александр Лукашенко.

«Байдена еще „не распробовали“, не очень понимают, кто это такой, относятся к нему пока скептически, как и ко всем другим американским лидерам. К Ангеле Меркель симпатий стало существенно меньше, чем прежде, к Эммануэлю Макрону тоже», — отметил Федоров.

По его словам, то же самое можно сказать про премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Список получился не внушительным, поскольку соотечественники сегодня больше интересуются внутренней политикой, отметил «ПолитЭксперт».