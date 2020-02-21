Россияне определились с самыми безопасными местами в поезде

Многие любят ездить в поездах на нижней полке. Оказывается, что такое желание объясняется не только неохотой лезть наверх. Более 70% россиян считают нижние места самыми безопасными.

Специалисты OneTwoTrip провели опрос и выяснили, что 73,6% пассажиров считают нижнюю полку самой безопасной в вагоне. За сидячие места в поездах проголосовали 5,2% россиян, пишет «Лента.ру». На верхней полке предпочитают ездить всего 3,6% респондентов. Еще 3% назвали самой безопасной боковушку.

Россияне рассказали и о вагонах, которые чаще всего выбирают для путешествий. 47,7% отвечавших рассказали, что покупают билеты в вагоны в середине состава поезда. Первые вагоны любят 11,1% людей, а хвостовую часть поезда — 5,9%.

В начале февраля аналитики проводили исследования среди путешественников, которые в 2020 году собираются ехать в Крым. Большинство из них, а именно 67%, хотят отправиться на полуостров именно на поезде. Самолет выбрали только 16% опрошенных. При этом 96% россиян скорее купят билет на поезд, чем на самолет, если таким образом можно будет сэкономить на поездке.