Россияне назвали самую перспективную сферу работы для молодежи

Абсолютное большинство участников опроса сервиса «Работа.ру» назвали IT самой перспективной сферой для развития карьеры молодежи. За нее проголосовали 70% участников исследования, сообщил ТАСС.

В тройку лидеров также вошли искусственный интеллект и робототехника — 37 и 34% соответственно. Нанотехнологии выбрали бы 27% россиян, медицину — 23%, промышленность — 22%. По 19% опрошенных назвали биотехнологии и строительство, а маркетинг, рекламу и PR, энергетику и добывающую промышленность, предпринимательство и финансы посоветовали 18%.

Сферу обслуживания посчитали перспективной 16% респондентов, логистику и транспорт — 15%, сельское хозяйство — 14%, космос и дизайн — по 13%. Наименее привлекательными оказались экология, за которую проголосовали 10% участников исследования, а также HR, туризм и культура — 9, 8 и 6% соответственно. Опрос был проведен в мае среди трех тысяч респондентов во всех округах России.

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