Россияне назвали самую лучшую подработку | 360°

Общество 03 ноября 2022, 07:59 Россияне назвали самую лучшую подработку «Работа.ру»: администратор, редактор и корректор — самые лучшие подработки Unsplash

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Должности администратора, редактора и корректора россияне назвали самыми привлекательными для подработки. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру» и сервиса для работы с самозанятыми «Подработка», передали в RT.

Так, 19% назвали администратора самой привлекательной профессией для подработки, 13% проголосовали за должности редактора и корректора, 12% — за сборку заказов в магазинах. Должность водителя выбрали 11%, каждый десятый предпочел работу курьера, 9% — профессию IT-специалиста. Преподавание частных уроков и работу с социальными сетями выбрали 8%, за профессию графического дизайнера, строителя или разнорабочего проголосовали 7%.

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По результатам опроса, 68% опрошенных хотели бы подрабатывать помимо основной деятельности, а 22% уже это делают. И только каждый десятый оказался не заинтересован в подработке.

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В исследовании приняли участие более 3 тысяч респондентов из всех регионов России.

Ранее, по результатам опроса «Работа.ру», стало известно, что большинство россиян хотели бы получать на пенсии дополнительный доход в размере 50–100 тысяч рублей. Они полагают, что этого должно хватить на комфортную жизнь.