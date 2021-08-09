Россияне назвали самое желаемое направление для путешествий

Большинство россиян уже успели отгулять отпуск в этом году. Половина из них проводила время дома или на даче, а 36% отправились путешествовать по стране. При этом самыми желаемыми странами для просвещения оказались Россия, Италия и Франция. Опрос о предпочтениях россиян «360» провел совместно с мессенджером Viber.

Согласно исследованию, у 60% опрошенных россиян отпуск в 2021 году уже был. Среди тех, кто еще не отдыхал, 38% заявили, что не планировали брать отпуск. Еще 37% признались, что не успели на него накопить. Пока с настороженностью относятся к поездкам 13% респондентов, в 12% людей ждут открытия границ в желаемые страны.

Половина жителей страны провела свой отпуск дома, на даче или за городом. Отправились путешествовать по России 36% опрошенных. Несмотря на то, что границы стран постепенно открываются, отдохнувших за границей оказалось меньшинство — 14%.

Решающими факторами для выбора мест 33% участников исследования назвали безопасность. Еще 28% людей обращают внимание на доступность моря. Остальные респонденты выбирают место для отдыха, отталкиваясь от возможности въезда для невакцинированных (18%), цен на авиабилеты (16%). И только 5% пользователей смотрят на количество заболевших ковидом в регионе.

Также россиян спросили о планах поехать в открытые страны в ближайшее время. Отправиться в путешествие намерены 8% опрошенных. Они заявили, что прошли вакцинацию и хотят поехать в Европу. Будет смотреть по обстановке 31% россиян, а 61% респондентов считают путешествия опасными.

Среди самых желаемых стран для посещения оказалась Россия. Чаще всего называли Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Байкал. Замкнули тройку лидеров Италия и Франция.

Всего в исследовании приняли участие 2372 россиянина из разных возрастных категорий.