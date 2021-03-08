Россияне назвали профессии с неоправданно высокой зарплатой

Большинство россиян (79%) считают, что у политиков неоправданно высокие зарплаты. Еще 61% респондентов назвали слишком большой зарплату банкиров, сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования компании Ipsos.

Среди других профессий, представители которых получают неоправданно высокую зарплату, четверть опрошенных россиян назвали полицейских, еще 14% считают слишком большим доход программистов.

А вот слишком маленькую зарплату получают соцработники, считает 71% респондентов. Неоправданно маленькими при этом 70% назвали зарплаты медсестер, а 69% сочли низкой оплату труда работников яслей и нянь. 63% опрошенных россиян высказались о недостаточной оплате труда учителей.

Бухгалтеры, по мнению 62% респондентов, получают столько, сколько должны. Большинство россиян (60%) также считают оправданной зарплату компьютерных инженеров/программистов, оплату труда работников магазинов или ассистентов считают соответствующей 57%. Только 10% респондентов высказались в таком ключе о политиках.

В других странах ситуация схожа. Там также сочли слишком высокими зарплаты политиков и банкиров — 74% и 41% соответственно. В опросе принимали участие 20,5 тысячи онлайн-пользователей из 28 стран, в том числе из России.

Большая часть россиянок хотела бы, чтобы их возлюбленный зарабатывал не менее 100 тысяч рублей в месяц. Этот вариант в опросе выбрали 36% женщин. Четверть опрошенных обозначила желаемую зарплату для мужчины в районе 70-100 тысяч рублей. Каждая четвертая из респонденток сочла достойной зарплатой 50-70 тысяч рублей, а 17% россиянок проголосовали за вариант 30-50 тысяч рублей.