Россияне назвали профессии, представителей которых считают самыми грамотными

Россияне в рамках исследования компании «Ромир» назвали профессии, представителей которых они считают наиболее грамотными людьми. 70% указали на учителей, написало ИА Nation News.

Чуть более половины опрошенных (52%) уверены, что уровень грамматики высок у юристов. 44% участников опроса считают компетентными представителей СМИ.

«В рейтинге грамотности расположились врачи, инженеры и экономисты — в их лингвистических навыках не сомневаются 42%, 32% и 29% россиян соответственно», — отметили авторы эксперимента.

Еще 23% опрошенных думают, что грамотными являются специалисты IT-сферы, 20% указали на банковских работников, а 17% — на госслужащих.