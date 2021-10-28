Россияне назвали приметы, в которые верят

Опрос сервиса «Яндекс.Недвижимость» показал, что самая популярная примета, в которую верят российские граждане, это примета с зеркалом. Если забыл какую-то вещь дома, нужно вернуться и посмотреть на свое отражение в зеркале и только потом идти по делам. В такую примету верят 55% опрошенных, написала «Газета.ru».

Примерно 53% верят в то, что перед длительным путешествием надо посидеть «на дорожку», тогда поездка пройдет благополучно. Еще 47% уверены, что нельзя передавать вещи через порог своей квартиры, иначе можно навлечь беду.

В происшествия, которые могут случиться из-за рассыпанной соли, разбитого зеркала и упавших ключей верят 37% опрошенных. Еще 39% считают, что разбитая посуда принесет в дом счастье.

В существование домовых верят 21% россиян, а в приведения и призраков — 17%. Четверть опрошенных заявили, что держат в своих домах различные обереги от полтергейстов.

Больше всего склонны верить приметам люди пожилого возраста — так ответили 30% респондентов. Еще 15% опрошенных заявили, что суевериям поддаются их жены, а 13% называют суеверными своих тещу или свекровь.