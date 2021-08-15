Россияне назвали приемлемую цену на смартфон

Большинство россиян готовы потратить на смартфон от 15 до 30 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на результаты исследования аналитиков университета «Синергия» сообщило РИА «Новости».

Опрос проводился в июле–августе среди пяти тысяч россиян, проживающих в разных регионах. Для 35,9% респондентов приемлемая цена на гаджет составляет 15–30 тысяч рублей. Примерно каждый пятый житель страны (21,4%) готов потратить на телефон не больше 15 тысяч рублей. Почти каждый десятый (10,6%) может выложить за смартфон до 90 тысяч рублей.

При этом 73,5% россиян не одобряют покупку телефона в кредит. А подержанное устройство никогда не покупали и не планируют это делать 87,1% опрошенных.

Большинство (77,7%) жителей страны пользуются смартфоном в течение трех-пяти лет. Каждый год новый смартфон покупают 5,2% россиян. Раз в два года за новым гаджетом отправляются в магазин 17,1% респондентов. В основном причиной для покупки нового устройства являются замедление работы или неисправность (65%). Только 4,3% признались, что их мотивирует желание следовать новым трендам.

Ранее сообщалось о возможном запрете продажи iPhone в России.