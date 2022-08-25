Россияне назвали приемлемую сумму дохода на пенсии

Большинство жителей России хотели бы получать на пенсии дополнительный доход в размере 50–100 тысяч рублей — этого должно хватить на комфортную жизнь. Таковы результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберНПФ», передали «Известия».

О том, чобы получать дополнительный доход на пенсии, не задумывались только 16% респондентов. Планы жить на собственные накопления озвучили 46%, 43% надеются на пассивный доход от вкладов, инвестиций и накопительных счетов, 24% — на доходы от собственного бизнеса, а 19% хотели бы получать финансовую поддержку от родственников и детей.

Большинство опрошенных сошлись во мнении, что на пенсии им хватило бы дополнительно от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. В то же время 18% говорили о 100–150 тысяч, 10% указали сумму в 150–200 тысяч рублей и еще 10% — от 200 тысяч. А 15% сообщили, что им хватит и менее 50 тысяч рублей.

Большая часть (84%) опрошенных россиян планируют выход на пенсию позже 50 лет. Из них 24% — в 60–65 лет, 22% — в 55–60 лет, 20% — в 50–55 лет. Еще 18% признались, что хотят уйти на заслуженный отдых позже 65 лет, 10%, наоборот, — до 45 лет, а 6% даже раньше — до 35.

Ранее в Госдуме работающим пенсионерам предложили дать возможность получать социальный налоговый возврат. Инициатива защитит права пожилых россиян, у которых из-за работы не индексируются выплаты.