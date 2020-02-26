Россияне назвали причины отказа от вакансии в последний момент

Треть россиян, которые прошли собеседование и все этапы отбора, отказываются от места. Среди самых частых причин низкая зарплата и нечестность работодателя.

«Озвучивая причины отказа работодателям, россияне, имеющие подобный опыт, чаще всего говорили о низком заработке (26%), нечестности нанимателя (23%) и неподходящих условиях труда (22%)», — цитирует ТАСС результаты опроса сервиса по поиску работы.

Другой распространенной причиной отказа от выхода на работу является то, что человек нашел другую, более подходящую вакансию. Об этом сказали 13% участников опроса. Чуть меньше отказывались от выхода на работу из-за того, что им слишком далеко ехать туда.

5% россиян сказали, что отказались от трудоустройства, потому что во время поиска работы узнали плохие отзывы о компании. По 3% заявили, что их смутил широкий круг обязанностей и «серая» зарплата. 2% назвали более субъективные вещи. Например, ощущение, что «это не мое», антипатия к руководству или коллективу, отсутствие официального трудоустройства.

Опрос проводили с 31 января по 6 февраля. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.