Россияне назвали причины ненавидеть новогоднюю ночь

Россиян в новогоднюю ночь больше всего раздражают канонады петард и фейерверков за окнами, массовые пьянки и надоевшие передачи по ТВ. Об этом говорится в исследовании SuperJob, о котором написал Пятый канал.

Большинство россиян признались, что в ночь на 1 января их больше всего раздражают взрывы петард. Так ответили 19% респондентов. Число таких людей выросло на 3% по сравнению с прошлым годом. Особенно шумными фейерверками недовольны семьи с малышами и те, у кого дома питомцы.

Пьяные люди вокруг и обилие спиртного в новогоднюю ночь раздражают каждого десятого россиянина. Опостылевшие телепередачи с примелькавшимися лицами на экране назвали 7% опрошенных.

Только 3% россиян признались, что их раздражает недосып после ночной гулянки. А 2% расстраиваются из-за того, что волшебная ночь так быстро заканчивается.

Опрошенные также поделились, что в новогоднюю ночь им претит изобилие нездоровой пищи на столах, то, что все суетятся, а также мусор, который после праздника разбросан во дворах и на улицах.

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