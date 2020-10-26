Россияне назвали причины для переезда в другие регионы

Специалисты сервиса по поиску работы провели опросы и выяснили, почему россияне переезжают из одного региона в другой. Оказалось, что Москву выбирают из-за уровня зарплаты, а Краснодар привлекает своим климатом.

По данным HeadHunter, 20% жителей страны хотели бы переехать в другой регион. Периодически размышляют о смене города 39% опрошенных, а 31% не хочет никуда переезжать. Затруднились ответить или не думали о другом регионе 10% россиян, пишет РИА «Новости».

Больше всего желающих переехать оказалось в Архангельской области, Коми и Якутии — по 50%. В Архангельской области 53% респондентов назвали причинами для переселения плохую экологию и климат, а в Коми 62% россиян пожаловались на низкие зарплаты. Меньше всего хотят покидать Москву и Петербург — 6 и 7% соответственно.

Чаще всего опрошенные называли местами для переезда Москву (24%), Краснодарский край (18%) и Петербург (13%). В столице людей привлекают высокие зарплаты (85%), в Краснодарском крае — хороший климат (88%), а в Петербурге — комфортная городская среда (61%).

Среди тех, кто не хочет никуда переезжать, большинство заявили, что их все устраивает в своем регионе. Таких набралось 64%. Из них 26% не хотят жить далеко от родственников, а 17% останавливают цены на переезд и съемное жилье.

Опрос проводился в сентябре и октябре 2020 года. На вопросы о переезде в другой регион отвечали 10 205 жителей страны.