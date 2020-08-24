Россияне назвали положительные и отрицательные черты русского характера

Большая часть опрошенных выразила уверенность, что такой характер действительно существует и обладает рядом особенных черт. Среди плюсов респонденты выделили отзывчивость, стойкость и доброту. Среди минусов — полагание на «авось», а также неустойчивость перед спиртным и запрещенными веществами.