Россияне назвали положительные и отрицательные черты русского характера
ВЦИОМ провел среди россиян опрос с целью выяснить, является ли мифом так называемый русский характер. С результатами ознакомился «Царьград».
Большая часть опрошенных выразила уверенность, что такой характер действительно существует и обладает рядом особенных черт. Среди плюсов респонденты выделили отзывчивость, стойкость и доброту. Среди минусов — полагание на «авось», а также неустойчивость перед спиртным и запрещенными веществами.