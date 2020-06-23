    23 июня 2020, 13:05

    Россияне назвали Победу в Великой Отечественной войне главным событием XX века в стране

    Анатолий Минкин

    В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал об отношении граждан к этому событию. Абсолютное большинство (95%) заявили, что согласны с тезисом, что это главное событие XX века для России.
    Россияне назвали Победу в Великой Отечественной войне главным событием XX века в стране

    Важнейшим событием в отечественной истории Победу в 1945 году назвали 69% респондентов. Чаще всего так отвечали люди в возрасте старше 60 лет. Для 27% опрошенных это важное событие в истории России наряду с другими. Так в основном отвечали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

    Мнение о том, что Победа в Великой Отечественной войне была второстепенным или рядовым событием в российской истории не распространено ни среди старшего поколения, ни среди молодежи. Но есть 2% респондентов, которые так считают.

    Три четверти участников опроса заявили, что историческое значение Победы в Великой Отечественной войне нужно использовать для патриотического воспитания молодых граждан. Каждый пятый видит в этом необходимость. Полагают, что это делать не нужно только 6% респондентов.

    Опрос провели 21 июня по телефону среди 2000 респондентов.