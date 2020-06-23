Россияне назвали Победу в Великой Отечественной войне главным событием XX века в стране

Важнейшим событием в отечественной истории Победу в 1945 году назвали 69% респондентов. Чаще всего так отвечали люди в возрасте старше 60 лет. Для 27% опрошенных это важное событие в истории России наряду с другими. Так в основном отвечали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Мнение о том, что Победа в Великой Отечественной войне была второстепенным или рядовым событием в российской истории не распространено ни среди старшего поколения, ни среди молодежи. Но есть 2% респондентов, которые так считают.

Три четверти участников опроса заявили, что историческое значение Победы в Великой Отечественной войне нужно использовать для патриотического воспитания молодых граждан. Каждый пятый видит в этом необходимость. Полагают, что это делать не нужно только 6% респондентов.

Опрос провели 21 июня по телефону среди 2000 респондентов.