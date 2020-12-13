Россияне назвали плюсы и минусы удаленки

Половина россиян призналась, что удаленка помогает экономить на проезде и еде. Сограждан радует свободное время, которого стало больше, и снижение уровня стресса. Среди минусов отвлекающие факторы и необходимость сочетать работу с домашними обязанностями.

Как сообщил РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы, 50% респондентов назвали плюсом удаленки возможность экономить. 39% уверены, что дистанционная работа обеспечивает безопасность во время пандемии коронавируса. Еще 32% опрошенных радует возможность работать из любого места, где есть интернет.

Россияне довольны отсутствием болтовни коллег (27%), большим количеством свободного времени (23%), снижением стресса (18%) и возможностью уделять больше внимания семье (18%).

Из минусов респонденты назвали ненормированный рабочий день (37%), необходимость сочетать рабочие и домашние дела (31%), проблемы со связью (28%). 27% принявших участие в вопросе тоскуют по общению с коллегами, а 26% пожаловались, что работать им мешают дети и домашние животные.

Новый закон об удаленной работе вступит в силу в России 1 января 2021 года. Документ регламентирует норму рабочего времени и отдыха и другие правила.