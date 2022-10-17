Россияне назвали плюсы и минусы статуса самозанятого | 360°

Общество 17 октября 2022, 21:10 Россияне назвали плюсы и минусы статуса самозанятого

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Самозанятые россияне рассказали о плюсах и минусах этого статуса в опросе, проведенного сервисом «Я занят». Результатами опроса поделился Life.

Главными плюсами самозанятости россияне считают возможность самостоятельно составлять свой график и влиять на доход. Впрочем, нестабильность дохода также назвали среди минусов этого статуса. Также плюсами считают возможность самореализовываться, возможность работать удаленно и низкую налоговую ставку.

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Среди минусов россияне перечислили отсутствие записи в трудовой книжке и социальных гарантий.

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