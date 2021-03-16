Россияне назвали оптимальную сумму платежа по кредиту

Самый комфортный ежемесячный платеж по кредиту для большинства россиян составляет пять тысяч рублей. Такую сумму назвали 39% сограждан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос банка «Открытие».

«Около 39% опрошенных россиян считают, что оптимальный ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать пять тысяч рублей, 38% готовы отдавать по кредиту от пяти до 15 тысяч рублей каждый месяц, 17% — от 15 до 25 тысяч рублей», — приводит агентство результаты исследования финансовой организации.

По данным опроса, всего 6% россиян заявили, что их семейный бюджет не пострадает, если они будут платить за кредит каждый месяц более 25 тысяч рублей. 44% респондентов считают, что сейчас вообще не время брать кредит. По их мнению, в сложившейся ситуации лучше копить на квартиру, машину, отдых или ремонт жилья. 26% уверены, что от крупных покупок стоит вообще отказаться.

В 2021 году ипотеку хотят оформить 15% принявших участие в опросе, взять автокредит — 12%, оформить потребительский кредит — 18%. 47% соотечественников надеются, что в этом году кредитные ставки не вырастут, 30% ждут их повышения, а 23% — понижения. Исследование провели со 2 по 8 марта среди тысячи человек.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что российские микрофинансовые организации в январе 2021 года выдали 1,88 миллиона займов «до зарплаты». Это на 23,1% больше, чем в 2020 году.