Россияне назвали необходимый доход для накоплений на безбедную старость

Чтобы самостоятельно накопить достаточно денег и в старости жить безбедно, россиянам нужно зарабатывать от 70 до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса по поиску работы и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.

Как сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса, на старость откладывают только 20% жителей России. 43% респондентов заявили, что копить получится, если сейчас зарабатывать от 70 до 150 тысяч рублей.

«9% опрошенных считают, что для самостоятельного создания пенсионных накоплений им достаточно получать до 50 тысяч рублей в месяц. 19% смогут откладывать на будущее с дохода в 50–70 тысяч рублей в месяц», — говорится в отчете аналитиков.

14% принявших участие в опросе отметили, что для накоплений сейчас нужно получать от 150 до 200 тысяч рублей, а 15% заявили о необходимом ежемесячном доходе более 200 тысяч. Из тех, что начали откладывать, 62% выделяют на пенсию 5% своего дохода, 21% отправляют на сбережения до 10% от месячной зарплаты, у 2% россиян получается выделять на эти цели половину зарплаты.

Исследование провели в мае 2021 года. В нем приняли участие более пяти тысяч человек из всех регионов России.