Россияне назвали наиболее запомнившиеся события в 2020 году

Россиянам уходящий год запомнился пандемией коронавируса, принятием поправок в Конституцию РФ, 75-летием Победы и другими событиями. Об этом говорят результаты опроса, подготовленного сервисом по поиску работы.

Исследование Suреrjob оказалось в распоряжении РИА «Новости».

«Принятие поправок к Конституции стало самым важным событием по оценкам москвичей и красноярцев. <…> Федеральная программа ремонта дорог и усилия властей в сфере благоустройства по достоинству оценены жителями мегаполисов», — говорится в работе.

Ремонт дорог и благоустройство оказались важными для жителей Омска, Самары, Воронежа, Саратова, Екатеринбурга, Уфы и Ульяновска.

День Победы стал одним из главных событий года, несмотря на то, что празднования в основном проходили в онлайн-формате, а парады и шествия перенесли на 24 июня. Россияне все так же чувствуют сопричастность к событиям, происходившим в бывших республиках СССР. Об этом говорит то, что многие вспомнили вооруженный конфликт в Карабахе.

Для москвичей одним из самых громких дел стало ДТП с участием актера Михала Ефремова. Другие жители столицы запомнили отставки Дмитрия Медведева и Анатолия Чубайса. Петербуржцы больше всего запомнили праздничные и культурные мероприятия. Это День города, «Алые паруса», День ВМФ, «Чудо света», концерт Басты.

В Волгограде важным назвали возврат к московскому времени. В Воронежской области горели леса, а жители Иркутска вспомнили два землетрясения. В Новосибирске гордятся разработкой вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» и вспоминают строительство четвертого моста через Обь.

Жителям всех городов 2020-й запомнился переходом учащихся на дистанционное обучение, строительством корпусов инфекционных госпиталей в мегаполисах, созданием вакцин от коронавируса, социальной поддержкой в пандемию.

В опросе приняло участие по 1,5 тысячи совершеннолетних из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 — из Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга и еще более десятка крупных городов России.