Россияне назвали моменты, которые важны для них при выборе квартиры в аренду в Москве

Социологи провели исследование среди россиян на тему того, какими качествами должна обладать арендованная квартира в Москве. Примерно 64% опрошенных заявили, что на их выбор зачастую влияет даже тип дома. Об этом сообщило РИА «Новости».

У трети респондентов наибольшее доверие вызывают дома из кирпича. Меньше всего опрошенных хотят снимать квартиру в блочном или деревянном доме. Для 57% россиян важно, чтобы в квартире был холодильник, еще 12% не смогут жить там, где нет стиральной машины. Примерно 15% опрошенных нуждаются в плите с духовкой, написал сайт «Дни.ру».

Около 57% заявили, что предпочитают снимать квартиру, выставленную на вторичном рынке, а жить в новостройках не против 28% респондентов. Еще 15% рассматривают вариант аренды квартиры в старинном доме.

Самым популярным округом Москвы для аренды жилья среди опрошенных оказался Центральный административный округ столицы.

В опросе согласились поучаствовать около тысячи человек.