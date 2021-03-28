Россияне назвали лучший возраст для рождения первенца

Эксперты провели опрос и выяснили, что для женщин оптимальный возраст для рождения первенца — 25 лет. Так ответили 44% респондентов. Для мужчин оптимальным возрастом назвали 28 лет.

«Большинство россиян считает, что женщине лучше родить первенца в возрасте 19–24 лет (44%), а для мужчины оптимальный возраст появления первого ребенка — от 25 до 29 лет (48%). В среднем же оптимальным возрастом появления первенца россияне назвали 25 лет для женщины и 28 лет для мужчины», — говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Также выяснилось, что россияне старше 45 лет чаще всего считают, что женщине не стоит откладывать рождение первенца. 52% опрошенных заявили, что первого ребенка нужно родить в период с 19 лет по 24 года.

Опрос среди руководителей показал немного другие цифры. Женщины, занимающие высокие должности, проголосовали за более поздний возраст и материнства, и отцовства. По их мнению, первого ребенка женщине лучше рожать в 27 лет, а мужчине обзаводиться первенцем следует в 30 лет. Мужчины-директора в этом вопросе думают так же, как и остальные мужчины.

Интересный факт: по сравнению с аналогичным опросом 2010 года, россияне стали чаще утверждать, что рождение ребенка зависит не от возраста, а от психологической готовности и финансовых возможностей.