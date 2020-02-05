Россияне назвали лучший способ получить повышение на работе
Как показал опрос сервиса «Работа.ру», 44% россиян уверены, что самый верный способ получить повышение — хорошие отношения с начальством. В успешной карьере могут помочь также усердие и трудолюбие. Эти качества назвали 42% респондентов, пишет «Лента.ру».
Еще 34% участников опроса отметили, что немаловажную роль играет опыт работы. А 28% уверены, что для повышения нужно быть компетентным в своей сфере. Про взаимоотношения с коллегами вспомнили 20% опрошенных.
Россияне рассказали, что получить заветную должность можно с помощью своих индивидуальных психологических особенностей, постоянного повышения квалификации или просто удачи. Не стоит забывать и о правильной мотивации.
Ранее специалисты провели исследование и выяснили, что почти половина россиян готова кардинально сменить профессию. Больше всего о таком желании говорили люди младше 24 лет.