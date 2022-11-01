Россияне назвали лучших поп-исполнителей года | 360°

Общество 01 ноября 2022, 14:14 Россияне назвали лучших поп-исполнителей года ВЦИОМ: россияне признались в любви к Газманову и Гагариной РИА "Новости"

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Россияне назвали лучшим певцом года Олега Газманова, лучшей певицей — Полину Гагарину. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте.

За Газманова проголосовали 14% опрошенных. Среди лучших исполнителей также оказались Shaman (13%), Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%), Сергей Лазарев и Григорий Лепс (по 6%), Лев Лещенко и Николая Расторгуев (по 4%).

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На музыкальные вкусы граждан России влияют их возраст и пол. Так, за Газманова голосовали мужчины (17%) и люди старше 60 лет (18% против 1% среди россиян в возрасте 18-24 лет). Певца Shaman чаще называли женщины (16% против 6% среди мужчин) и граждане в возрасте от 35 до 59 лет (16-17%).

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Гагарину назвали лучшей 14% респондентов. Она оказалась популярна у женщин (18% против 12% среди мужчин) до 45 лет (17-18%). На втором месте разместилась Алла Пугачева (8%), на третьем — у Валерии (7%). По 5% проголосовали за Ларису Долину и Юлию Чичерину. Земфира, Пелагея, София Ротару, Елена Ваенга и Zivert вызвали симпатию у 4% опрошенных.

Ранее «тырящий» меню из ресторанов Филипп К иркоров в очередной раз послал журналистку. Это произошло в культурной столице на юбилейном концерте поп-исполнителя.