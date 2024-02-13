13 февраля 2024, 10:47
Россияне назвали лучшие города для пенсии
РБК: самым желанным городом россиян для жизни на пенсии стал Сочи
Сочи стал самым желанным городом россиян для пенсии. Об этом со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру» сообщил РБК.
Исследование показало, что о переезде в другой город на пенсию мечтают 34% россиян. Еще 35% признались, что пока не думали об этом, а 31% не собирается менять место жительства.
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При этом 48% респондентов, мечтающих о переезде, намерены сделать это на личные сбережения, 37% — на доход от продажи жилья в своем городе, 6% направят на эти цели доходы от инвестиций, а 4% — прибыль от бизнеса.
При этом 26% участников опроса назвали Сочи в качестве желаемого города. Вторым по популярности стал Краснодар (19%), тройку замкнула Анапа (18%). Москва вошла в первую десятку, предпочтение столице отдали 12% опрошенных.
Климат станет важным фактором для 66% россиян, 50% выберут город по его благоустроенности, а 39% обратят внимание на развитие инфраструктуры.
Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин начал экономить и откладывать деньги на депозит.
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