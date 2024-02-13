Общество 13 февраля 2024, 10:47 Россияне назвали лучшие города для пенсии РБК: самым желанным городом россиян для жизни на пенсии стал Сочи РИА «Новости»

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Сочи стал самым желанным городом россиян для пенсии. Об этом со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру» сообщил РБК.

Исследование показало, что о переезде в другой город на пенсию мечтают 34% россиян. Еще 35% признались, что пока не думали об этом, а 31% не собирается менять место жительства.

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При этом 48% респондентов, мечтающих о переезде, намерены сделать это на личные сбережения, 37% — на доход от продажи жилья в своем городе, 6% направят на эти цели доходы от инвестиций, а 4% — прибыль от бизнеса.

При этом 26% участников опроса назвали Сочи в качестве желаемого города. Вторым по популярности стал Краснодар (19%), тройку замкнула Анапа (18%). Москва вошла в первую десятку, предпочтение столице отдали 12% опрошенных.

Климат станет важным фактором для 66% россиян, 50% выберут город по его благоустроенности, а 39% обратят внимание на развитие инфраструктуры.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин начал экономить и откладывать деньги на депозит.