Россияне назвали любимых юмористов

Россияне назвали любимыми юмористами Евгения Петросяна и Михаила Задорнова, а из юмористических передач они предпочитают смотреть Comedy Club. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, Петросян и Задорнов набрали по 15% голосов респондентов, сообщило РИА «Новости». Вторым среди любимых юмористов россиян стал Павел Воля — ему отдали голоса 12% участников опроса. Третью строчку разделили Гарик Харламов и Максим Галкин — у каждого из них по 7%. Других комиков назвали 32% опрошенных, еще 16% затруднились ответить, а 14% признались, что у них нет любимого юмориста.

Из юмористических передач респонденты предпочитают смотреть Comedy Club (17%), шоу «Уральские пельмени» (10%), Stand Up или женский Stand Up (8%). При это почти половина россиян (44%) заявили, что не смотрят такие шоу.

Самый популярный интернет-ресурс для просмотра юмористических передач среди тех, кто смотрит шоу в Сети, стал YouTube — у видеохостинга 81% голосов респондентов, вторая строчка у Instagram (25%), тройку лидеров замыкает TikTok (21%).

В опросе участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

На этой неделе россияне рассказали, при каких доходах, не связанных с работой, они бы уволились. Как оказалось, для беззаботной жизни большинству участников опроса нужно не меньше 100 тысяч рублей ежемесячно.