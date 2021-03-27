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    27 марта 2021, 10:35

    Россияне назвали любимые завтраки

    Александр Блинов

    Большинство россиян перед работой завтракают бутербродами. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob сообщил РБК.

    Россияне назвали любимые завтраки

    Каждый третий россиянин предпочитает есть на завтрак бутерброды. В этом признались 32% опрошенных. Еще 28% опрошенных рассказали, что в рабочие будни любят завтракать кашами. А 21% опрошенных готовят на завтрак яичницу, омлет или вареные яйца, что особенно популярно среди мужчин.

    Каждый пятый россиянин начинает утро с кофе, и этим ограничивается. Только чай перед работой пьют 15% респондентов. Причем среди женщин больше тех, кто любит «кофе без ничего», а мужчинам больше нравится чай. Около 5% опрошенных завтракают йогуртами и творогом, особенно женщины. И только 2% россиян завтракают печеньем.

    Завтракать дома предпочитает 66% россиян, а на работе такая возможность есть у 15% опрошенных. И около 16% признались, что вообще не едят по утрам. Только 1% посещают для завтрака предприятия общепита.

    Врач-диетолог ранее посоветовал для энергии есть на завтрак сладкие продукты, но с естественным сахаром. Например, фрукты и овощи.