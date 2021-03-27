Россияне назвали любимые завтраки

Большинство россиян перед работой завтракают бутербродами. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob сообщил РБК.

Каждый третий россиянин предпочитает есть на завтрак бутерброды. В этом признались 32% опрошенных. Еще 28% опрошенных рассказали, что в рабочие будни любят завтракать кашами. А 21% опрошенных готовят на завтрак яичницу, омлет или вареные яйца, что особенно популярно среди мужчин.

Каждый пятый россиянин начинает утро с кофе, и этим ограничивается. Только чай перед работой пьют 15% респондентов. Причем среди женщин больше тех, кто любит «кофе без ничего», а мужчинам больше нравится чай. Около 5% опрошенных завтракают йогуртами и творогом, особенно женщины. И только 2% россиян завтракают печеньем.

Завтракать дома предпочитает 66% россиян, а на работе такая возможность есть у 15% опрошенных. И около 16% признались, что вообще не едят по утрам. Только 1% посещают для завтрака предприятия общепита.

Врач-диетолог ранее посоветовал для энергии есть на завтрак сладкие продукты, но с естественным сахаром. Например, фрукты и овощи.