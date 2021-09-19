Россияне назвали любимые способы борьбы со стрессом

Большинство россиян предпочитают справляться со стрессом, гуляя на свежем воздухе. Вариант с прогулками выбрали 54% участников опроса о способах борьбы с напряжением и тревожностью.

Второй популярный способ — общение с друзьями. Его выбрал 41% респондентов. На третьем месте в рейтинге — занятия хобби. Этот вариант предпочитают 29% опрошенных, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования одного из российских банков.

Четверть опрошенных рассказали, что снимают стресс с помощью алкоголя. Еще 25% для борьбы со стрессом выбирают отпуск. Менее популярным средством справиться с тревогой и напряжением оказался спорт, его выбрали 20% респондентов, еще 10% медитируют, 5% используют разные духовные практики.

Самым непопулярным ответом оказалось обращение к психологу (3%). Такое же количество участников исследования заявили, что ведут дневник, 2% используют анти-стресс игрушки симпл-димпл и поп-ит.

По словам 66% опрошенных, за последние 12 месяцев у них значительно или умеренно вырос, уровень стресса. Самыми частыми его последствия россияне считают нервозность, раздражительность, чувство гнева и нехватку энергии.