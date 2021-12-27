Россияне назвали любимые новогодние песни

Детская песенка «В лесу родилась елочка» оказалась самой любимой новогодней песней у россиян. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob.

Согласно опросу, самой новогодней композицией жители страны считают песенку «В лесу родилась елочка». На втором месте расположилась «Новогодняя» от группы «Дискотека Авария», написала «Российская газета».

Замкнули тройку лидеров сразу две песни — «Елочка-елка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и «Три белых коня» из «Чародеев». Еще в топ-10 новогодних песен попали «Пять минут», «Маленькой елочке холодно зимой», «Новогодние игрушки», «Снежинка» и «Снег кружится».

Среди иностранных песен россияне выбрали Happy New Year в исполнении группы ABBA, а также Last Christmas от Wham! и Jingle Bells.

Ранее американский телеканал Fox News составил список лучших фильмов для просмотра в новогодние праздники. Для начала журналисты посоветовали посмотреть анимационный фильм «Рождественская история» Роберта Земекиса. Затем можно перейти к таким картинам, как «Рождество Чарли Брауна», «Санта-Клаус» и «Реальная любовь».