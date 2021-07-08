Россияне назвали любимого персонажа «Союзмультфильма»

Большинство россиян назвали своим любимым героем «Союзмультфильма» кота Матроскина. На втором месте оказались Винни-Пух и волк из «Ну, погоди!» Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

«Среди любимых мультгероев россиян первую строчку занял кот Матроскин (23%), второе место разделили Винни-Пух и Волк из „Ну, погоди!“ (по 9%). Примечательно, что персонажи мультсериала „Ну, погоди!“ в своей нескончаемой погоне поменялись местами: Заяц отстает от своего знаменитого напарника почти на 4%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Третье место в списке самых популярных мультгероев разделили Ежик из мультфильма «Ежик в тумане» и Котенок Гав. За них проголосовали 7% и 8% респондентов. В первую десятку рейтинга также вошли Чебурашка, попугай Кеша, Карлсон и Маугли.

Большинство опрошенных — 85% — назвали своим любимым мультиком «Простоквашино». Этот опрос «Союзмультфильм» провел совместно с мессенджером Viber в честь 85-летия студии. В исследовании приняли участие более восьми тысяч человек.