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    26 августа 2020, 12:15

    Россияне назвали критерии комфортного такси

    Дарья Морозова

    Жители России поучаствовали в опросе и выбрали критерии комфортного такси. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные «Ситимобил» и ResearchMe.
    Россияне назвали критерии комфортного такси

    Треть опрошенных назвала важным фактором молчаливого водителя. Причем большая часть из них — женщины.

    Чистота и приятный запах в машине оказались важны для 75% участников. Для молодых людей 18 до 24 лет значимым критерием стали возможность выбора музыки и подзарядки гаджетов.

    Каждый пятый пассажир также указал аккуратную манеру вождения таксиста.

    Ранее стало известно, что мэрия Москвы планирует к концу 2020 года запустить электронный сервис проверки цифровых профилей таксистов. С его помощью можно будет следить за переработками водителей и отсекать от агрегаторов тех, у кого плохая репутация.

    Новый онлайн-сервис будет запрашивать сведения у МВД и базы разрешений такси, из которых и составит портрет водителя. Кроме того, он сможет регулировать режим работы и отдыха таксистов.

    Правда, есть риск, что внедрение новой системы проверки и слежения может поднять стоимость поездки для пассажира, считают эксперты. Однако если заставить агрегаторы снизить процентную ставку, изменений в цене не будет.

    Новости SMI.FM