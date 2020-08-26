Россияне назвали критерии комфортного такси

Треть опрошенных назвала важным фактором молчаливого водителя. Причем большая часть из них — женщины.

Чистота и приятный запах в машине оказались важны для 75% участников. Для молодых людей 18 до 24 лет значимым критерием стали возможность выбора музыки и подзарядки гаджетов.

Каждый пятый пассажир также указал аккуратную манеру вождения таксиста.

Ранее стало известно, что мэрия Москвы планирует к концу 2020 года запустить электронный сервис проверки цифровых профилей таксистов. С его помощью можно будет следить за переработками водителей и отсекать от агрегаторов тех, у кого плохая репутация.

Новый онлайн-сервис будет запрашивать сведения у МВД и базы разрешений такси, из которых и составит портрет водителя. Кроме того, он сможет регулировать режим работы и отдыха таксистов.

Правда, есть риск, что внедрение новой системы проверки и слежения может поднять стоимость поездки для пассажира, считают эксперты. Однако если заставить агрегаторы снизить процентную ставку, изменений в цене не будет.