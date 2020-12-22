Россияне назвали «коронавирус» словом уходящего года

На третьей строчке рейтинга сразу три позиции — «самоизоляция», «дистанционное образование» и «врачи» (по 23%).

19% респондентов считают, что слово года — это «кризис», 16% уверены, что 2020 год прошел под знаком «неопределенности». «Вакцину» назвали самым популярным словом 12% опрошенных, а «удаленную работу» — 11%.

Поделились соотечественники и своими взглядами на популярность российских политиков. Президент России Владимир Путин на первом месте. Его упомянули 38% россиян. Далее идут премьер-министр Михаил Мишустин (17%), министр обороны Сергей Шойгу (15%), глава МИД Сергей Лавров (9%) и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский (7%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел в ноябре–декабре 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Вопросы людям задавали по телефону.