Общество 06 марта 2023, 16:50 Россияне рассказали, кого видят идеальной современной женщиной «Нетология»: домохозяйку назвали идеальной современной женщиной России freepik

Читать 360tv в

В преддверии 8 Марта образовательная компания «Нетология» провела опрос среди россиян и выяснила, что по мнению 20% респондентов идеальной современной женщиной является нежная, ухоженная и заботливая домохозяйка. С результатами исследования ознакомила «Лента.ру».

Такое мнение выразили 60% мужчин и 40% женщин. Причем только 15,5% опрошенных увидели в идеальной женщине сильную, стойкую и уверенную в себе бизнесвумен. При этом почти половина респондентов (41%) заявили, что современная женщина никому ничего не должна.

Реклама

Мужчины и женщины одинаково назвали предрассудком стереотип, что партнеры помогают своим половинкам в домашних делах лишь в Международный женский день. Так ответили 53% представительниц прекрасного пола и 60% сильной половины человечества.

Реклама

Тем временем жители Украины выступили за сохранение выходного дня 8 Марта. Ранее депутаты из партий «Слуга народа» и «Голос» зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы.