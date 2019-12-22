Россияне назвали источники новогоднего настроения

Россияне назвали стандартные атрибуты в виде мандаринов, боя курантов и праздничного украшения источником новогоднего настроения. Вдохновению также может послужить подготовка новогоднего стола.

«40% респондентов проголосовали за стандартные атрибуты: елку, гирлянды, сверкающие витрины и прочие украшения. 7% отметили, что начинают усиленно чистить мандарины, чтобы почувствовать приближение праздника. Столько же смотрят новогодние передачи или фильмы типа „Иронии судьбы“», — цитирует РИА «Новости» исследование, посвященное праздничному настроению.

6% опрошенных посчитали источником новогоднего настроения подготовку праздничного стола, столько же — поездки в Европу на рождественские ярмарки. 4% сказали, что праздничный настрой получают от новогоднего поздравления президента и боя курантов, 2% — от перспективы брызг шампанского. По 1% назвали источником новогоднего настроения выбор костюма и фейерверков.

20% сказали, что не любят Новый год за некоторые атрибуты. Например, за толпы народа в магазинах и за дополнительную трату денег на подарки, костюмы и праздничный стол.

Опрос проводил сервис путешествий Туту.ру в начале декабря. В нем приняли участие 4,4 тысячи человек.