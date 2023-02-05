05 февраля 2023, 00:12
Россияне назвали идеальный для жизни уровень зарплаты
AFG: россияне оценили идеальный уровень зарплаты в 181 тысячу рублей
Россияне оценили идеальную зарплату в 181 тысячу рублей. Такие данные привел ТАСС со ссылкой на инвестиционную компанию Anderida Financial Group.
«Идеальным уровнем дохода они считают сумму в пределах 181 тысячи рублей. При этом фактическая сумма в среднем по России не превышает 60 тысяч», — отметили в материалах опроса AFG.
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Зарплата россиян за год выросла на 12 тысяч рублей — 7%. В предыдущие годы рост заработной платы был на уровне 10%. Названная россиянами идеальная зарплата стала рекордной за все время. Причинами назвали общий скачок стоимости на товары, неуверенность в будущем и отсутствие «подушки безопасности».
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Треть опрошенных россиян заявила, что довольны своим уровнем дохода. Еще порядка 35% респондентов отметили, что им не хватает зарплаты для комфортного уровня жизни.
Ожидания по заработку у уехавших за границу россиян оказались еще выше, подчеркнули в материалах опроса. Они оценили свою идеальную зарплату в 205 тысяч рублей.
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