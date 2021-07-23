Россияне назвали города для жизни на пенсии

Москва, Санкт-Петербург и Сочи — это те города, где большинство россиян хотел бы провести свою пенсию. Такие результаты показал опрос проведенный сервисом «Работа.ру» и «СберНПФ». Исследование оказалось в распоряжении РБК.

Людей спрашивали, в каком городе они хотели бы проводить время на пенсии. Москву выбрали 16% респондентов, Санкт-Петербург — 15%, а Сочи — 12%. Далее за ними шли Краснодар (6%) и Калининград (3%).

Москву выбирали в основном сами жители столицы (64%). При этом 13% опрошенных хотели бы переехать в этот город из Волгограда, 8% — из Нижнего Новгорода. Преимуществами Москвы 46% участников исследования назвали развитую инфраструктуру, еще 41% — высокий уровень социальных услуг.

Санкт-Петербург для жизни на пенсии тоже выбирали чаще всего сами петербуржцы. Таких оказалось 40%. Еще 17% заявили, что переехали бы туда из Москвы, 12% — из Самары. В Северной столице опрошенных привлекают развитая инфраструктура (38%) и доступные рекреационные ресурсы (24%).

Сочи для пенсии чаще выбирали москвичи (36%), сами сочинцы (28%) и екатеринбуржцы (15%). Большинству респондентов (64%) нравится Сочи из-за доступных рекреационных ресурсов, 28% ценят курорт за хорошую экологию, еще 23% — за развитую инфраструктуру.

Краснодар и Калининград выбирали в основном жители Москвы (37%), краснодарцы (25%), а также жители Санкт-Петербурга (10%). Они видят плюсы в доступности рекреационных ресурсов городов (55%) и хорошей экологии (27%). При этом 30% респондентов выбрали Краснодар из-за наилучших условий для жизни с семьей.

В опросе участвовали более пяти тысяч пользователей «Работа.ру» из всех российских регионов.