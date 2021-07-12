Россияне назвали главные проблемы со здоровьем из-за переработок

Аналитики провели опрос и выяснили, что большинство жителей России считают, что переработки влияют на их здоровье. В основном россияне жалуются на боли в спине и пояснице, ухудшение зрения и усиление головной боли. Это следует из исследования «Росгосстрах жизнь» и платформы hh.ru, сообщило РИА «Новости».

«О негативном влиянии переработок на самочувствие рассказали большинство перерабатывающих и перерабатывавших в прошлом респондентов (60%). Они считают, что именно сверхурочная работа и связанный с ней неправильный образ жизни плохо влияют на их здоровье», — говорится в сообщении.

Помимо этого, выяснилось, что у трети опрошенных появился лишний вес, у 24% стали болеть ноги, 12% пожаловались на гипертонию и варикоз, 9% — на появление двойного подбородка в процессе работы на неправильно организованном рабочем месте, 9% — на существенную потерю веса.

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