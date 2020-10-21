Россияне назвали главные проблемы городов и деревень

Проблемы с трудоустройством в целом по стране выделили 41% опрошенных. Однако этот показатель сильно зависит от размеров населенного пункта. Так, в Москве и Санкт-Петербурге подходящую работу не могут найти 17% респондентов, в городах-миллионниках — 38%, а в селах с трудностями в поисках работы сталкивается каждый второй (51%).

О нехватке больниц, детских садов и других социальных объектов в среднем по стране заявили 31% респондентов. Наиболее остро этот вопрос стоит в крупных городах — 41% при населении свыше 500 тысяч человек. На селе с недостатком социальных услуг сталкивается каждый третий (34%), в Москве и Петербурге — каждый пятый (19%).

Третьей массовой причиной для недовольства стал упадок местной экономики. В городах-миллионниках экономикой недовольны 39% респондентов, в Москве и Петербурге — 27%, на селе — 31%. В среднем по стране экономикой недовольны 31% опрошенных.