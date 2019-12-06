Россияне назвали «героев своего времени»

Примерно 36% граждан России полагают, что герои современности — порядочные, честные и справедливые люди. Почти каждый пятый уверяет, что готов дать такое звание человечным, вежливым и доброжелательным гражданам. 18% участников опроса выше остальных качеств поставили образованность, активность и инициативность, 13% — мужественность и силу характера, 10% — неравнодушие и внимательность, 9% — патриотичность. Около 31% респондентов не смогли ответить на вопрос.

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В целом герой времени для 13% россиян — это люди, которые совершили какой-нибудь подвиг. Почти 9% участников опроса отметили, что выделяют людей, готовых помогать другим. По 8% респондентов отметили ответственных граждан и защитников родины, военных, сотрудников МЧС.

Опрос проводился 4 декабря. Сотрудник ВЦИОМ поинтересовались мнением 1,6 тысячи совершеннолетних россиян методом телефонного интервью.