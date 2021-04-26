Россияне назвали доход для достойной жизни

Доход в 50-80 тысяч рублей в месяц считают достойным более трети россиян (38%). К такому выводу сотрудники банка «Открытие». Еще 11% участков опроса заявили, что их устраивает доход в размере менее 50 тысяч рублей.

По мнению 28% респондентов, для достойной жизни им необходима зарплата в 80-120 тысяч в месяц на человека, 15% граждан РФ назвали сумму от 120 до 200 тысяч. Более 200 тысяч рублей в месяц хотели бы зарабатывать 9% наших сограждан. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторы исследования уточнили, что три четверти россиян не довольны своими доходами и хотели бы зарабатывать больше. Свою зарплату на сегодняшний день считают достойной только 11% участников опроса. Среди тех, кого устраивает их доход, больше всего жителей Москвы и Подмосковья (15%), на второй месте — Петербург и Ленинградская область (7%). Меньше всего довольных своими доходами россиян живет на Дальнем Востоке (0%).

Чтобы улучшить свое финансовое положение 70% россиян готовы искать подработку. Еще 10% ответчиков заявили, что им достаточно основной работы. Столько же опрошенных признались, что не могут искать еще одно место для заработка, потому что слишком много сил тратят на нынешнем месте работы. По данным экспертов, одна постоянная работа есть у 70% участников исследования. При этом 8% респондентов работают сразу в нескольких местах.

Опрос был проведен по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.