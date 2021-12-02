Россияне назвали частые причины отказов на собеседованиях

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, на каких собеседованиях задают самые сложные вопросы и по каким причинам соискателям чаще всего отказывают в работе. Результатами исследования поделился RT.

По мнению респондентов, самые сложные вопросы задают на собеседованиях для менеджеров по продажам и работе с клиентами, рекламных агентов, работников банков, рекрутеров, офис-менеджеров, PR-специалистов, маркетологов, журналистов, секретарей.

Самая частая причина отказа на собеседовании — несоответствие зарплатных ожиданий. Ее назвали 35% опрошенных. На втором месте оказалось отсутствие опыта (30%), а на третьем — частая смена работы (15%). Еще 8% опрошенных сообщили, что им отказали, поскольку сочли кандидата слишком компетентным для должности.

Около половины респондентов рассказали, что искали работу в этом году. Из них 38% делали это из-за проблем с зарплатой на предыдущем месте работы.