Россияне назвали 40 тысяч рублей оптимальной пенсией

Раскрыты детали новой системы накопительной пенсии Подробнее

Согласно опросу, который провели аналитики, в 2018 году достойной пенсией считалась сумма в 37,3 тысячи рублей в месяц, сейчас она увеличилась до 40 тысяч рублей. Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тысячи рублей и 37,5 тысячи рублей в среднем устроили бы респондентов в качестве ежемесячного бюджета.

Варьировались суммы и в соответствии с возрастом. Так, молодежь до 24 лет считает достойной пенсию в размере 32,6 тысячи рублей, а россияне старше 45 лет — 43 тысячи рублей.

На данный момент на государственные выплаты по-прежнему уповает много россиян — 22%. Больше было лишь в 2014 году — 23%. В 2009 году царил пессимизм — всего 7% надеялись на пенсионные выплаты в старости. 10 лет назад в приоритете были личные сбережения — 33%.