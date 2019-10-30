  • Россияне назвали 40 тысяч рублей оптимальной пенсией

    30 октября 2019, 08:12

    Андрей Иванов

    Большинство россиян трудоспособного возраста не надеются на государственную пенсию и собираются работать, выйдя на заслуженный отдых. Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на онлайн-сервис по поиску вакансий, люди будут счастливы, если размер их ежемесячного дохода на пенсии составит 40 тысяч рублей.
    Россияне назвали 40 тысяч рублей оптимальной пенсией

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    Согласно опросу, который провели аналитики, в 2018 году достойной пенсией считалась сумма в 37,3 тысячи рублей в месяц, сейчас она увеличилась до 40 тысяч рублей. Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тысячи рублей и 37,5 тысячи рублей в среднем устроили бы респондентов в качестве ежемесячного бюджета.

    Варьировались суммы и в соответствии с возрастом. Так, молодежь до 24 лет считает достойной пенсию в размере 32,6 тысячи рублей, а россияне старше 45 лет — 43 тысячи рублей.

    На данный момент на государственные выплаты по-прежнему уповает много россиян — 22%. Больше было лишь в 2014 году — 23%. В 2009 году царил пессимизм — всего 7% надеялись на пенсионные выплаты в старости. 10 лет назад в приоритете были личные сбережения — 33%.