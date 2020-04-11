Россияне нашли замену маскам для защиты от инфекций

Россияне нашли альтернативу медицинским маскам — пластиковый экран. И хоть от проникновения инфекций он не защитит, зато людям будет неудобно трогать пальцами лицо и глаза.

«Такой экран помочь может. Если у вас лицо закрыто экраном, то вероятность того, что вы полезете к глазам, носу грязными руками, уменьшается. Если вы будете трогать лицо руками, момент заражения возможен. Слизистая оболочка глаз являются входными воротами для вирусов, и для коронавируса тоже», — рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

В то же время Продеус предупредил, что экран неплотно прилегает к лицу, а значит, может пропустить передающуюся воздушно-капельным путем инфекцию и в органы дыхания, и в глаза.

Иммунолог напомнил, что врачи носят специальные очки для глаз. Так они защищают слизистую, чтобы было еще меньше шансов получить вирус.

Врач напомнил, что самый верный способ избежать заражения — оставаться на самоизоляции.

В России, по последним данным, больше 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего пациентов с COVID-19 в Москве.