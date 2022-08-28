Россияне нашли больше всего красивых мужчин среди актеров

Больше всего красивых мужчин и женщин, по мнению россиян, среди актеров и актрис. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob, сообщило РИА «Новости».

Мнение, что больше всего красивых мужчин можно найти среди актеров, разделили между собой 20% россиян. На втором месте оказались военнослужащие — 8% голосов. На третьем — спортсмены (6%). Также красавцами назвали мужчин-врачей (5%), рабочих и фитнес-тренеров (по 4%).

Назывались еще такие профессии как водитель, барбер, бармен, охранник, полицейский, программист, учитель, шахтер, юрист, сотрудник авиации и МЧС.

«По мнению 23% россиян, привлекательных женщин больше всего среди актрис. 10% опрошенных считают, что красивых женщин больше среди врачей, 9% — среди стюардесс. 6% респондентов уверены, что чаще всего красавицами являются секретари», — сказано в исследовании.

Самыми красивыми женщинами респонденты назвали блогерш, бухгалтеров, официанток, писательниц, поваров, преподавательниц, продавщиц, психологов, спортсменок, тренеров и юристов.

В своеобразном опросе участвовали 1600 человек.

Ранее аналитики сервиса «СберАптека» и сервиса «Работа.ру» провели исследование, в котором выяснили, чего для полного счастья не хватает россиянам. Так, большинство респондентов (93%) заявили, что хотели бы изменить хотя бы одну из сфер своей жизни.