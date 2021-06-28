Россияне направили Путину более 650 тысяч вопросов

Россияне задали президенту России Владимиру Путину около 659 411 вопросов. Некоторые из них прозвучат в среду, 30 июня, во время прямой линии.

Большинство обращений поступило через кол-центры — 365 809, при помощи СМС или ММС — 157 222 сообщений. Также россияне задавали вопросы через сайт. Этот вид предпочли 63 701 человек. Через мобильное приложение «Москва-Путину» отправили сообщения 48 546 человек, через социальные сети — 24 133. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные «Россия 24».

Чаще остальных вопросы задавали жители Краснодарского края, Новосибирской области и Дагестана. Самой популярной темой у россиян второй год подряд остается пандемия коронавируса.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня. Вопрос может задать каждый россиянин, для этого работают несколько площадок. Для удобства были созданы сайт прямой линии и мобильное приложение «Москва — Путину», которое позволит выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Вопросы можно отправить также по СМС или ММС на номер 0-40-40, или по телефону 8-800-200-40-40.