Россияне начали закупаться впрок из-за страха перед новыми ограничениями

Около трети россиян начали готовиться к возможным ограничениям из-за пандемии и запасаться впрок товарами первой необходимости. 12% принявших участие в опросе покупают не только то, что может пригодиться больше всего. На этот раз популярностью пользуются и непродовольственные товары.

Больше половины (51%) ходят в магазины рядом с домом, а около 40% начали экономить и покупают только самое необходимое. В целом такого ажиотажа, как весной, нет. Россияне уже разработали стратегию и рационально подходят к пополнению запасов.

В опросе приняли участие 1611 россиян: 18% москвичей, 8% петербуржцев и 22% жителей других крупных городов.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране не планируют снова вводить жесткие общенациональные ограничения из-за коронавируса. Власти четко понимают, как нужно действовать в условиях пандемии.