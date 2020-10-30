facebook_pixel
    30 октября 2020, 08:16

    Россияне начали закупаться впрок из-за страха перед новыми ограничениями

    Андрей Иванов

    Жители России снова начали делать запасы на случай закрытия магазинов. Теперь люди сметают с полок не только продукты и туалетную бумагу, но и другие товары. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование платформы объявлений «Юла» и агентства ResearchMe.
    Россияне начали закупаться впрок из-за страха перед новыми ограничениями

    Около трети россиян начали готовиться к возможным ограничениям из-за пандемии и запасаться впрок товарами первой необходимости. 12% принявших участие в опросе покупают не только то, что может пригодиться больше всего. На этот раз популярностью пользуются и непродовольственные товары.

    Больше половины (51%) ходят в магазины рядом с домом, а около 40% начали экономить и покупают только самое необходимое. В целом такого ажиотажа, как весной, нет. Россияне уже разработали стратегию и рационально подходят к пополнению запасов.

    В опросе приняли участие 1611 россиян: 18% москвичей, 8% петербуржцев и 22% жителей других крупных городов.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране не планируют снова вводить жесткие общенациональные ограничения из-за коронавируса. Власти четко понимают, как нужно действовать в условиях пандемии.