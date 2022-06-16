Россияне начали скупать водонагреватели из-за плановых отключений горячей воды

Спрос на водонагреватели вырос в России в начале лета — это связано с плановыми отключениями горячей воды. Статистикой поделился Life со ссылкой на данные Ozon.

Продажи накопительных бойлеров на Ozon в июне выросли на 141%, а продажи проточных водонагревателей, которые используются обычно там, где мало места — на 135%.

Чаще всего водонагреватели покупают жители Москвы и Петербурга, а также Свердловской области и Краснодарского края.